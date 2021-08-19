Son dakika gündem: Isparta'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan M.S'nin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

M.S'nin karakoldaki ifadesinde, "Dört ortaktık. Beni 120 bin lira borçlandırdılar. Üç ortağım besihaneye gelerek bana gözdağı verdiler. Zarar vereceklerinden korktuğum için yukarıdan silahı aldım. Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, pişmanım." dediği öğrenildi.

M.S, Yazisöğüt köyünde ortak hayvan satışı yaptığı Metin Yiğit'i av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.