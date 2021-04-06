Son dakika gündem: Isparta'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Isparta'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

06.04.2021 01:17
Son dakika gündem: Isparta'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Senirkent ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Isparta'nın Senirkent ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Gençali köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Senirkent, Hisarcık, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Isparta'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika


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