Son dakika gündem: Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

31.03.2021 20:37
Son dakika gündem: Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda Suriye uyruklu Mustafa Qattan idaresindeki 34 MF 3168 plakalı minibüs ile Yılmaz Akboğa yönetimindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 6 aylık bebek ile sürücüler Qattan ve Akboğa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Keçiborlu, Isparta, Minibüs, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi         
21:33
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu         
20:34
Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar         
20:22
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti         
14:13
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 21:46:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei