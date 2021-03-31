Son dakika gündem: Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda Suriye uyruklu Mustafa Qattan idaresindeki 34 MF 3168 plakalı minibüs ile Yılmaz Akboğa yönetimindeki 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan 6 aylık bebek ile sürücüler Qattan ve Akboğa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

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