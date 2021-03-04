Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi

04.03.2021 16:09

Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta'da 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun evinde bıçaklanmış olarak ölü bulunmasıyla ilgili iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan B, tutuksuz yargılanan M.G, Gamze Esgicioğlu yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Hasan B, genç kızı kasten öldürmediğini, kazara bıçakladığını iddia ederek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık M.G. ise delilleri yok etmediğine savundu.

Duruşma savcısının mütalaasını ardından mahkeme heyeti, sanık Hasan B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

"Hakkımızı sonuna kadar arayacağız"

Esgicioğlu ailesinin avukatı Fatih Durmaz, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, savcının mütalaasında delilleri karattığı iddia edilen M.G. hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiğini söyledi.

Mütalaaya katılmadıklarını belirten Durmaz, "Kan izlerinin silinmesi, bıçağın yıkanması, Gamze'nin üzerindeki çamaşırların yıkanmasına yönelik eylemlerin sadece bir sanık tarafından yapılması çok mümkün değil. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum." iddiasında bulundu.

Durmaz, mütalaada tutuklu sanık Hasan B'nin ise "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasının istendiğini kaydetti.

Duruşmada karar aşamasına gelindiğine dikkati çeken Durmaz, kararın istedikleri gibi olmaması durumunda istinaf başvurusu yapacaklarını bildirdi.

Baba Mehmet Esgicioğlu ise sanıkların en ağır cezayı almalarını istediğini belirterek, "Yüce yargıya güveniyorum." dedi.

Isparta Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de aileye destek olmak için adliye önüne gelerek pankart açtı.

Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020'de evinde göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan B. tutuklanmış, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Hasan B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, delilleri gizlediği ileri sürülen komşusu M.G'nin ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi
Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi
Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi
Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi

Mahkeme, Isparta, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öldürülen Gamze Esgicioğlu cinayetiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika


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