İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki bir kontrol noktası yakınlarında Filistinlilerin bulunduğu bir araca ateş açtı.
Araçta bulunan 2 Filistinli vurularak yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaralanan 2 Filistinliden birinin sırtından vurulduğu ve durumu ağır olarak Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlinin acil ameliyata alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika