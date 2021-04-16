İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi - Son Dakika

İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi

16.04.2021 11:59

İsrail güçleri, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilerden sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların Doğu Kudüs'e geçişine müsaade ederken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere ise izin verilmedi.

İsrail güçleri, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilerden sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların Doğu Kudüs'e geçişine müsaade ederken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere ise izin verilmedi.

Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan yüzlerce Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Aksa'ya gidebilmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail güçleri yaptıkları kontrollerin ardından sadece Kovid-19 aşısı olan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişine izin verdi.

Getirilen aşı olma şartı nedeniyle çok sayıda Filistinli ise İsrail güçlerinin geçişlerine izin vermemesi nedeniyle kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin tamamına ise bu yıl da izin çıkmadı.

İsrail güçleri, Kovid-19 aşı belgesi istedi

Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Batı Şerialı Samiye Abdulaziz, geçiş için İsrail güçlerinin kendilerinden aşı olduklarına dair belgeyi ibraz etmelerini istediklerini belirtti.

İsrail'in getirdiği kısıtlamalara tepki gösteren Abdulaziz, "Kudüs'e girmemizi ve orada namaz kılmamızı engelliyorlar. İsrail, Müslüman cemaatin Aksa'ya girmesini sınırlandırmak ve orayı boşaltmak için Kovid-19'u ve başka şeyleri bahane ediyor." ifadelerini kullandı.

Abdulaziz, Aksa üzerindeki haklarına bağlı olduklarını ifade ederek, işgalcileri kararından vazgeçirmek için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı karar doğrultusunda geçen ramazanda Mescid-i Aksa'da sadece Harem-i Şerif görevlilerinin namaz kılmasına müsaade edilmişti.

İsrail, önceki yıllarda Batı Şeria'dan 40 yaş üstü veya 12 yaş altı erkeklerle, yaş sınırlaması olmaksızın tüm kadınların ramazan ayının cuma günlerinde Mescid-i Aksa'ya gitmeleri için Doğu Kudüs'e geçişine izin vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi
İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi
İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi
İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, bu ramazan da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gitmesine sınırlama getirdi - Son Dakika


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