Son dakika gündem: İsrail'de binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor - TEL - Son Dakika

İsrail'de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.
Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:04 - Kaynak: AA
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