Üye Girişi
Son dakika gündem: İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası "Pegasus casus yazılım skandalı" nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası "Pegasus casus yazılım skandalı" nedeniyle askıya alındı

07.02.2022 18:59
Son dakika gündem: İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası "Pegasus casus yazılım skandalı" nedeniyle askıya alındı

Son dakika haberleri... İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının yarın görülecek duruşmasının, "Pegasus casus yazılımın, Netanyahu'nun oğlu ve davayla ilişkili kişilere karşı mahkeme kararı olmadan kullanıldığı" iddiaları üzerine askıya alındığı belirtildi.

İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının yarın görülecek duruşmasının, "Pegasus casus yazılımın, Netanyahu'nun oğlu ve davayla ilişkili kişilere karşı mahkeme kararı olmadan kullanıldığı" iddiaları üzerine askıya alındığı belirtildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre İsrail yargısı, davada kilit rol oynayan tanıkların telefonlarına sızmak için polis tarafından casus yazılım kullanıldığı iddialarının araştırılması için yarınki duruşmayı askıya aldı.

Yargıçlar, İsrail Devlet Savcısı'na, iddiaları araştırarak bulgularını Eyalet Savcılığına sunması için yarın saat 14.00'e kadar süre tanıdı.

Bu sürenin ardından, duruşmanın 9 Şubat'ta görülüp görülmeyeceği belirlenecek.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

İsrail ekonomi gazetesi Catalist'in 18 Ocak'ta yayımladığı, "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş insanları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haber ülkede tartışma yaratmıştı.

Tartışma gazetenin bugünkü haberiyle daha da büyüdü.

Haberde, eski Başbakan Netanyahu'nun oğlu Avener, basın danışmanları, yolsuzluk soruşturmalarındaki sanık iş adamı Iris Elovitch, aynı davayla ilişkili telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, İsrail'deki Netanya, Holon, Kiryat Ata gibi kentlerin belediye başkanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus yazılımıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlendiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.

İsrail polis teşkilatının Roni Alshech zamanında 2015-2018 yılları arasında Pegasus'un yasal çerçeve dışında kullanımının arttığı ifade edildi.

Söz konusu iddiaların ardından, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden eski Başbakan Netanyahu'nun savunma avukatlarının, mahkemeden tanıkların dinlenmesine ilişkin erteleme talep ettiği yerel basında yer aldı.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımının dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı.

Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmış, şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

YORUMLAR
500

Yolsuzluk, Mahkeme, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası 'Pegasus casus yazılım skandalı' nedeniyle askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:08:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası "Pegasus casus yazılım skandalı" nedeniyle askıya alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement