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Son dakika gündem: İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret - Son Dakika

Son dakika gündem: İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret

13.09.2021 17:50
Son dakika gündem: İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Orta Doğu barış sürecini yeniden canlandırmak için İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Orta Doğu barış sürecini yeniden canlandırmak için İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiği bildirildi.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleşen Sisi-Bennett görüşmesine ait fotoğraflar Mısır Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'den Mısır'a yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk kez başbakan düzeyinde gerçekleşen ziyarette, İsrail- Filistin barış görüşmelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası sahada yaşanan gelişmelerin ele alınacağı ifade edilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise ismini vermediği kaynaklardan aktardığı haberde, ikilinin Gazze'de kalıcı ateşkes ve Hamas'ın elindeki İsrailli dört esir konusunu görüşeceğini kaydetmişti.

Söz konusu ziyaret İsrail Başbakanı Bennett'in haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, 18 Ağustos'ta Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Bennett ile bir araya gelmiş ve onu Mısır'a davet etmişti.

Mısır; İsrail ile Filistinliler arasında Gazze'de kalıcı ateşkese varılması için ara buluculuk yapıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

İsrail'den Mısır'a başbakan düzeyinde son ziyaret 2011 yılında gerçekleşmiş ve dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yine Şarm eş-Şeyh'te bir araya gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk ziyaret - Son Dakika


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