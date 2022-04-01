Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

01.04.2022 11:28
Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir Hamas yöneticisinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir Hamas yöneticisinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gözaltılar, Beytullahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde gerçekleşti.

Esir Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas yöneticisi ve eski milletvekili Ahmed Atun'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????

YORUMLAR
500
İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu İsrail güçleri, Filistinli yaşlı çiftçiyi darp ederek traktörüne el koydu İsrail ordusu, 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail ordusu, 'Dalgakıran' operasyonlarında 31 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement