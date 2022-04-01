Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir Hamas yöneticisinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gözaltılar, Beytullahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde gerçekleşti.

Esir Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas yöneticisi ve eski milletvekili Ahmed Atun'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????