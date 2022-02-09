Son dakika gündem: İsrail güçleri, Nablus'ta öldürdüğü 3 kişinin ardından grubun 4'üncüsünü arıyor - Son Dakika

BATI İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir araçta ateş açarak öldürdüğü 3 Filistinlinin grubundan olduğu iddiasıyla dördüncü kişiyi aradığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, aranan dördüncü kişinin Nablus'ta öldürülen Filistinlilerin aracında olmadığı belirlendi.

Haberde, söz konusu kişinin İsrail ordusuna yönelik silahlı bir operasyon yapmasından endişe edildiği vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil bir araçla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlediğini aktardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öldürülen kişilerin İbrahim en-Nablusi, Ethem Mebruk ve Muhammed ed-Dahil olduğu ifade edildi.