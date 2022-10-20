Bakanlığın açıklamasında yıl başından bu yana 123'ü Batı Şeria, 51'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 174 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 41'inin çocuk olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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