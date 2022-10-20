Son dakika gündem: İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu geçen ay yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail güçlerinin, geçen ay El-Bire kentinin girişinde gerçek mermi kullanarak karnından yaraladığı 16 yaşındaki Muhammed Fadi Nuri'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında yıl başından bu yana 123'ü Batı Şeria, 51'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 174 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 41'inin çocuk olduğu aktarıldı.
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yıl başından bu yana gerginlik yaşanıyor.
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