Son dakika gündem: İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı

Son dakika gündem haberi: - İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.

- İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı BEYRUT - İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı. İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı. Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 02:07

Kaynak: İHA

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