Üye Girişi
Son dakika gündem: İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika gündem: İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı

26.12.2021 11:07
Son dakika gündem: İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı

Son dakika gündem haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki görevlilere uygunsuz sözler sarf ederek onları provoke ettiğini aktardı.

Bunun üzerine polisler ile görevliler arasında tartışma yaşandığı ve İsrail polisinin Harem-i Şerif koruması Luey Ebu Sad'ı gözaltına almak için Kubbet'us Sahra'yı kuşattığı kaydedildi.

İsrail polisinin, kuşatmadan bir süre sonra Ebu Sad'ın yanı sıra Harem-i Şerif koruması Helil et-Terhuni ile Harem-i Şerif temizlik departmanı görevlisi Raid Zuğayir'i de Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı belirtildi.

Harem-i Şerif'in içinde karakolu bulunan ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında konuşlu olan İsrail polisleri, Aksa'ya giriş-çıkışlarda sık sık Filistinlilere zorluk yaşatırken, içeride de Harem-i Şerif görevlilerine çeşitli engeller çıkarıyor.

YORUMLAR
500

Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı - Son Dakika


Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!         
11:09
Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle poz verdi Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle poz verdi         
10:59
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın 3 görevlisini gözaltına aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement