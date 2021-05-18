Son dakika gündem: İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale - Son Dakika

Son dakika gündem: İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale

Edinilen son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti. Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanıldı, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı. Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Kudüs ve Gazze'deki olaylar İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

YORUMLAR (1) Sessiz kalma: Zamaninda baskalarina yapilan yardim simdi bu caresiz muslumanlara yapilsin turkiye isterse oraya binlerce asker yagdirabilir bizde musluman bi ulkeyiz empati yapalim sizin çocuğunuzun eşinizin annenizin basina gelse boyle birsey bu yazidan sonra aklima bi ayet geliyor ey iman edenler musluman muslumanin kardeşidir diye Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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