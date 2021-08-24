Son dakika gündem: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

Son dakika gelişmesine göre İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait 3 noktayı hedef aldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı. İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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