Son dakika gündem: İsrail yerleşimcilere saldırdığı iddiasıyla 6 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, 3 gün önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti yakınlarındaki Yahudi yerleşimcilere düzenlenen bir saldırıya karıştıkları iddiasıyla 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Altı Filistinli, Homesh adlı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında aracıyla seyreden İsrailli yerleşimci Yehuda Dimentman'ın ateş edilerek öldürülmesi suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarındaki gözaltı işlemleri sırasında direnmediği ve ateş açmadığı aktarıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 kişi ve onlara yardım eden diğer 2 kişinin soruşturma için güvenlik güçlerine sevk edildiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal güçleri söz konusu Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi ve evlerde arama yaparak eşyaları dağıttı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 16 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.