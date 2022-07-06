Son dakika haberi... İSTANBUL AVCILAR'DA KABLOLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL AVCILAR'DA KABLOLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR KORKUTTU

06.07.2022 09:42

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'da, bina inşaatının önündeki elektrik panosuna akım sağlayan kabloların kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlamalar korkuttu.

AVCILAR'da, bina inşaatının önündeki elektrik panosuna akım sağlayan kabloların kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlamalar korkuttu.

Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak'ta yapımı süren inşaatın önündeki elektrik panosunun yakınındaki kablolarda önceki gece kısa devre oluştu. Adeta havai fişek gösterisini andıran peş peşe patlamalar sokak sakinlerini korkuttu. İlgili kurumlara haber verilmesine rağmen dakikalarca süren patlamaların doğal gaz hattına da zarar vermesinden endişe edildi. Gelen itfaiye ekibi, akım kesilmediği için müdahalede bulunamadı. Elektrik kurumu görevlileri bir süre sonra gelerek akımı kesti. Bölgede hat onarım çalışmalarına başlandı. Aynı sokakta oturan Sevgi Yorulmaz, patlamaları Facia olarak nitelendirirken, Göz gözü görmüyordu. Duman ve alevler vardı. Her tarafı kapattım dedi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL AVCILAR'DA KABLOLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL AVCILAR'DA KABLOLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR KORKUTTU - Son Dakika
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