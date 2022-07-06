Son dakika haberi... İSTANBUL AVCILAR'DA KABLOLARDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR KORKUTTU

AVCILAR'da, bina inşaatının önündeki elektrik panosuna akım sağlayan kabloların kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlamalar korkuttu.

Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak'ta yapımı süren inşaatın önündeki elektrik panosunun yakınındaki kablolarda önceki gece kısa devre oluştu. Adeta havai fişek gösterisini andıran peş peşe patlamalar sokak sakinlerini korkuttu. İlgili kurumlara haber verilmesine rağmen dakikalarca süren patlamaların doğal gaz hattına da zarar vermesinden endişe edildi. Gelen itfaiye ekibi, akım kesilmediği için müdahalede bulunamadı. Elektrik kurumu görevlileri bir süre sonra gelerek akımı kesti. Bölgede hat onarım çalışmalarına başlandı. Aynı sokakta oturan Sevgi Yorulmaz, patlamaları Facia olarak nitelendirirken, Göz gözü görmüyordu. Duman ve alevler vardı. Her tarafı kapattım dedi.