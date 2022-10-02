Son dakika haber | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOPARKA SİLAHLI SALDIRI; EŞYASINI UNUTAN İŞÇİ İLE OTOPARKTAKİ KÖPEK YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOPARKA SİLAHLI SALDIRI; EŞYASINI UNUTAN İŞÇİ İLE OTOPARKTAKİ KÖPEK YARALANDI

02.10.2022 04:53

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'NDE otoparka uzun namlulu silahla yapılan saldırıda unuttuğu eşyasını almak için geri dönen 1 kişi yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE otoparka uzun namlulu silahla yapılan saldırıda unuttuğu eşyasını almak için geri dönen 1 kişi yaralandı. Otopark çevresinde yaklaşık 30 kovan bulunurken, saldırıda 3 mermi isabet eden köpek, belediye görevlileri tarafından tedavisi için barınağa götürüldü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan oto yıkama ve otopark olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, uzun namlulu silahla otoparkı taradı. Kapalı olan otoparkta unuttukları özel eşyalarını almaya gelen çalışanlardan Servet Özdemir kurşunların hedefi oldu.

YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Servet Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OTOPARKTA BULUNAN KÖPEĞE 3 MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıda otoparkta bulunan bir köpek de kurşunların hedefi oldu. İş yeri sahiplerine ait olduğu belirtilen köpeğin vücuduna 3 mermi isabet ettiği öğrenildi. Yaralı köpek, olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından alınarak, tedavisinin yapılması için Kemerburgaz'da bulunan barınağa götürüldü.

POLİS ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Saldırının ardından Osmangazi Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekipler tarafından Gürpınar-Yakuplu istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çekilen güvenlik şeridi saldırının boyutunu ortaya koydu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölge didik didik taranırken, cadde üzerinde yaklaşık 30 kovan bulundu. Uzun namlulu silahla yapılan saldırıda, iş yerine ait 34 CKK 047 plakalı minibüsteki kurşun izleri dikkat çekti.

UNUTTUKLARI EŞYALARINI ALMAK İÇİN İŞ YERİNE GELMİŞLER

Saldırıda yaralanan Servet Özdemir ve yanında bulunanların otoparkta unuttukları özel eşyalarını almak için geri döndükleri ve minibüsü otoparkın giriş kapısına park ettikleri öğrenildi. Minibüste 4 isabet olduğu belirlenirken, saldırı anında otoparkın kapalı olması büyük bir faciayı engelledi.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOPARKA SİLAHLI SALDIRI; EŞYASINI UNUTAN İŞÇİ İLE OTOPARKTAKİ KÖPEK YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOPARKA SİLAHLI SALDIRI; EŞYASINI UNUTAN İŞÇİ İLE OTOPARKTAKİ KÖPEK YARALANDI - Son Dakika
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