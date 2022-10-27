İstanbul'da sıcak gece! Metruk yapıda başlayan yangın 5 binayı sardı - Son Dakika
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İstanbul'da sıcak gece! Metruk yapıda başlayan yangın 5 binayı sardı

27.10.2022 09:40

İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada başlayan yangın 5 binaya daha sıçradı. Yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Hüseyin Ağa Bahçe Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binaya ardından 4 binaya daha sıçradı.

YANGINI BALKONDAN İZLEDİ

Yangının çıktığı bölgede bulunan binalar vatandaşlar tarafından boşaltılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkmaz sokakta başlayan yangına itfaiye ekipleri farklı sokaklardan müdahale etti. Çıkan yangını bir kişinin balkondan seyretmesi dikkat çekti.

İstanbul'da sıcak gece! Metruk binada başlayan yangın 5 binayı sardı

3 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki katlı bir binanın çatısı çökerken 3 metruk bina tamamen küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

İstanbul'da sıcak gece! Metruk binada başlayan yangın 5 binayı sardı
Kaynak: DHA
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İstanbul, Beyoğlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sıcak gece! Metruk yapıda başlayan yangın 5 binayı sardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sıcak gece! Metruk yapıda başlayan yangın 5 binayı sardı - Son Dakika
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