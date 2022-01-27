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Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

27.01.2022 07:21

Son dakika gündem haberi: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İSTANBUL-BJK ESKİ YÖNETİCİSİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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