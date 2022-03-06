Son dakika gündem: İstanbul'da binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi 651 Sokak'taki iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, bitişikteki iki katlı binanın çatısına da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binanın çatısında hasar oluştu.

Bu arada, binaların yan tarafındaki tek katlı evin sahibi de alevlerin konutuna ulaşmaması için çatıya çıkarak hortumla yangının olduğu binaya su sıktı.