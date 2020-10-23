Son dakika gündem: İstanbul'da hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi öldürüldü - Son Dakika

Esenyurt'ta komşusunun çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişinin çıkan kavgada öldürüldüğü belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesinde ikamet eden Beytullah Çelebi (47), komşusu Sevim-Yahya E. çiftinin çocuğuna bisiklet hediye etti.

Bir süre sonra eski kaynanası Meryem D. ile komşularının evine giden Çelebi, bisikleti geri istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevim E. (27) bıçakla, Çelebi'yi kalbinden, Meryem D.'yi ise göğsünden yaraladı.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Beytullah Çelebi yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçarak Selahattin Eyyübi Mahallesinde akrabalarının evinde saklanan çifti gözaltına aldı.

Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.