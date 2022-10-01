İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül Salı günü il genelinde 'torbacı' diye bilinen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 367 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 74 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | İSTANBUL'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA YAKALANAN 367 KİŞİDEN 293'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika

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