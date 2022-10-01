Son Dakika | İSTANBUL'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA YAKALANAN 367 KİŞİDEN 293'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İSTANBUL'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA YAKALANAN 367 KİŞİDEN 293'Ü TUTUKLANDI

01.10.2022 15:51

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonunda gözaltına alınan 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül Salı günü il genelinde 'torbacı' diye bilinen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda 367 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 74 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 107,42 oldu! En büyük artış enerji grubunda yaşandı İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 107,42 oldu! En büyük artış enerji grubunda yaşandı İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin' İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin' Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi Konya Büyükşehir Belediyesinden lise öğrencilerine İstanbul gezisi
Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | İSTANBUL'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA YAKALANAN 367 KİŞİDEN 293'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 21:07:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | İSTANBUL'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA YAKALANAN 367 KİŞİDEN 293'Ü TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement