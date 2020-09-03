İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları, minibüs ve ticari taksilerde denetim yaptı.
Ekipler kent genelinde yaptıkları denetimde, toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.
Ayrıca ekipler, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Denetimler gün boyu sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İstanbul'da Kovid-19 denetimi - Son Dakika