İstanbul'da kumar operasyonu; Baskınlar kamerada - Son Dakika

İstanbul genelinde kumar oynatan, oynayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 63 kişiye toplamda 77 bin 175 lira idari para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, kumar oynayanlara yönelik soruşturma başlattı. İl genelinde 153 ekip, 351 personelin katılımı ile 26 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından 425 kahvehane, 65 dernek ve 29 ruhsatsız iş yerine yapılan operasyonda 2 bin 102 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen 63 kişiye "Kabahatler Kanunu" maddesinden toplamda 77 bin 175 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer temin eden 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 4 kişi ise polis tarafından yakalandı.

BASKIN ANLARI KAMERADA

Yapılan operasyonda 14 adet kumar makinası, 6 adet sigara matik, 6 adet bilgisayar, 1 adet okey takımı, 100 adet kumar pulu, 19 deste iskambil kağıdı ve 6 bin 478 lira ele geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu maddesinden 414 bin 690 TL idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren 28 iş yeri ise mühürlendi. Öte yandan polisin kahvehanelere yaptığı baskın anları kameralara yansıdı.

- İstanbul