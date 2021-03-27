"Örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı - Son Dakika

"Örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız tutuklandı

- Beyoğlu'nda güpegündüz tırmandığı binalardan dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan hırsız tutuklandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda güpegündüz vatandaşların gözü önünde bir binaya adeta "örümcek adam" gibi tırmanarak girdiği evlerden dizüstü bilgisayar ve yapı malzemesi çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğle saatlerinde işlek bir sokakta vatandaşlar yürüdüğü esnada kimliği belirsiz bir şahıs, yerden eline park taşı alarak bir binaya girmişti. Binada boş olan 3 daireye giren şahıs, taşla yerinden söktüğü musluk, batarya, kapı kolu, pencere ve banyo bataryalarını çalmıştı. Çaldıklarını montunun cebine koyan şahıs ardından binadan çıkmıştı. Çaldıklarıyla yetinmeyen şahıs, ardından karşı binayı gözüne kestirmişti. Hırsız, vatandaşlar sokakta yürüdüğü esnada güpegündüz adeta "örümcek adam" gibi binaya tırmanmaya başlamıştı. Dakikalar içerisinde tırmandığı daireye camını kırarak giren şahıs, 2 evden dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

"Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur"

Olayın ardından yaşadığı binaya geri dönen Mustafa Atak(37), Taksim Şehit Tahsin Usta Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini belirlemişti. Çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oktay Ö.'yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinde, "İş bulmak için İstanbul'a geldim. Genelde dışarı ve aparatta kalırım. Çok alkol almıştım. Alkolün etkisiyle hırsızlık yaptım. Binalar yıkılacak binalar diye boş sanarak bu binaya girdim. Çaldıklarımı sattım" dediği öğrenildi. Emniyete "evden hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan şahıs adliyeye sevk edilmişti.

Örümcek hırsız tutuklandı

Şahsın adliyeye sevk edildiği esnada İHA muhabirinin sorularına, "Pişmanım, karnım açtı dışarıda kalıyordum, onun için tırmandım. Binalara sürekli tırmanmıyorum. Örümcek adam gibi tırmandığım doğrudur" demişti. Oktay Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "evden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.