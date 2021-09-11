Son dakika gündem: İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de, yüklü miktarda sahte içkiyi çalıştıkları kargo firması üzerinden piyasaya sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, üretilen yüklü miktarda sahte içkiyi çalıştıkları Büyükçekmece'deki kargo şirketi aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 4 bin 525 litre sahte içki ile içki ambalajlamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.