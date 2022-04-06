Son dakika gündem: İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını tutuklu Maşuk T'nin yaptığı suç örgütünün Esenyurt merkezli Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi.

Çalışmalar kapsamında 4 Nisan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Söz konusu suç örgütüne yönelik 30 Kasım 2021 ve 19 Mart'ta düzenlenen iki operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan suç örgütü elebaşı Maşuk T'nin de aralarında bulunduğu 33'ü tutuklanmıştı.