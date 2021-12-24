Son dakika gündem: İSTANBUL'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 3 BİN 124 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL'da kaçakçılık polisleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye tarihi eser getiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken 3 bin 124 adet farklı dönemlere ait sikke ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin farklı dönemlere ait tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına satacağı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüpheliyi takip altına aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli kişi gözaltına alınırken, evinde ve aracında arama yapıldı. Aramalarda üzerinde farklı dönemlere ait figürlerin olduğu 3 bin 124 adet sikke ele geçirildi.