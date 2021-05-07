Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

07.05.2021 06:35

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında tahkikat devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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