Son dakika gündem: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüte eleman aktarımı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. 26 Kasım günü 8 ilçede 10 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmalarına mensup olan ve Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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