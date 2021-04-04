Son dakika haber! İSTANBUL'DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ŞÜKRİYE, HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

Son dakika haber! İSTANBUL'DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNAN ŞÜKRİYE, HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ
04.04.2021 13:50
Son dakika gündem haberi: İSTANBUL Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
İSTANBUL Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Şükriye Bulgurcu'nun (28) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a giderek, başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi. Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Şükriye Bulgurcu'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.
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