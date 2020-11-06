Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı

06.11.2020 13:58
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı, System.String[]

Son dakika haberler... İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "13 bin personelle, 18 bin bin civarında restoran ve kafe denetledik.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "13 bin personelle, 18 bin bin civarında restoran ve kafe denetledik. Bugün de sabahtan itibaren il genelimizdeki restoran, kafe ve bununla beraber kıraathaneler dahil 32 bin civarında iş yerini denetlemeye başladık" dedi.

İstanbul genelinde artan vaka sayıları ile birlikte emniyet ekipleri de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri arttırdı. İstanbul'da çok sayıda ilçede süren denetimlerden biri de Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. İş yerleri ile vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında kontrol edildiği denetime, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Aktaş iş yerlerini tek tek gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Salgın konusunda bilgilendirmeler yapan ve kuralları hatırlatan Aktaş, esnafla kısa süreli sohbette etti, maske takmayanları uyardı.

"32 BİN CİVARINDA İŞ YERİNİ DENETLEMEYE BAŞLADIK"Zafer Aktaş, denetimlerin yoğunlaştığını ve emniyet müdürlüğü olarak tam kapasite koronavirüsle mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi. Aktaş, "Bizde kayıtlı olan 23 bin 700 civarında restoran ve kafemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda uygulamalarımıza yoğun olarak başladık. 13 bin personelle, 18 bin bin civarında restoran ve kafe denetledik. Bugün de sabahtan itibaren il genelimizdeki restoran, kafe ve bununla beraber kıraathaneler dahil 32 bin civarında iş yerini denetlemeye başladık. Vatandaşımıza özellikle bizler kurum müdürleri başta olmak üzere tüm arkadaşlarımızla alanlardayız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerleri uyarıyoruz" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZI İKAZ ETMEK" "Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı ikaz etmek" diye konuşan Aktaş, amaçlarının bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi. Aktaş, "Alanlardayız daha yoğun olacağız.  Sadece vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz; maske takacaklar, fiziki mesafeye uyacaklar, hijyen kurallarına uyacaklar. Özellikle mekan sahiplerini bire bir uyarak cezai işlem uyguluyoruz.  Vatandaşlarımızı genel de ikazla sisteme uymaya çalıştırıyoruz. İl emniyet müdürlüğü tam kapasite koronavirüsle mücadelemize devam ediyoruz" şeklinde konuştu


Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı
Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı

Sultanahmet, Zafer Aktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Emniyet Müdürü Aktaş, Sultanahmet'te koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika


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