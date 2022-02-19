GAZİOSMANPAŞA'da alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırganların otomobille geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde 10 Şubat Perşembe günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 kişi sokakta olduğu sırada yanlarına otomobil yaklaştı. Otomobilde bulunanlar sokakta bekleyen grubun üzerine ateş etti. Saldırı sonucu Ahmet Y.(25) hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yaralarılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olayın olduğu sokak ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP 'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"DEMİŞLER

Saldırıda yaralanan H.Ü.' nün ifadesinde saldıran kişilerin daha önceden aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları kişiler tarafından gerçekleştirmiş olabileceklerini söyledi. İfadesinde olaydan öncede saldırganların görüntülü arayarak 'Sizi öldüreceğim" dedikleri iddia edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Mehmet E. K., Ali K., Uğur K., Muhammed İ., ve Özer İ. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganların otomobille geldiği ve otoparktan çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.