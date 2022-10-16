İSTANBUL-İSTANBUL'DA YAŞANAN KAVGALAR KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika
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İSTANBUL-İSTANBUL'DA YAŞANAN KAVGALAR KAMERALARA YANSIDI

16.10.2022 09:25

KİMİ park yeri yüzünden, kimi ise yol verme meselesi yüzünden kavga etti.

KİMİ park yeri yüzünden, kimi ise yol verme meselesi yüzünden kavga etti. İstanbul'da yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde sokak ortasında iki grubun tartışması kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi, tartıştıkları kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Birini tekme ve yumruklarla darbeden grup, sokaktan uzaklaştırdıktan sonra diğer arkadaşını sopa, tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan tarafları gözaltına alarak, polis merkezi amirliğine götürdü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASI

Esentepe Mahallesi'nde ise, komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma kameraya yansırken, bir kişinin 'silahımı getirin' dediği duyuluyor.

SEMT PAZARINDA SOPALI KAVGA

Cebeci Mahallesi'nde kurulan semt pazarında pazarcı esnafı ile bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kavga sırasında pazarcı esnafının kavga ettikleri kişilere saldırdıkları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL ORTASINDA 'YOL VERME' KAVGASI

Esenyurt'ta taksi şoförü ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Tartışma sırasında minibüsten inen sürücü, taksi şoförüne yumruk atarak darbetmeye çalıştı. Daha sonra ise taksinin arka kaputunu yumrukladı. Başka bir sürücünün araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.

VURDU, KAÇTI

Bayrampaşa'da ise bir sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Aracından inen sürücü, kağıt toplayıcısı ile sözlü tartışmaya devam etti. Sürücü, tartıştığı kişiye tokat attıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSTANBUL'DA YAŞANAN KAVGALAR KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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