Son dakika gündem: İSTANBUL-KARTAL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika

ALİ ABLAY KARTAL'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kartal'da 3 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda; adreslerde yapılan aramalarda; 63.600 adet dolu makaron 89 Kilogram kıyılmış tütün 23 Kilogram bandrolsüz tütün 228 kutu sigara 24 paket nargile tütünü 1 adet havalı makaron dolum makinesi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Baskın yapılan iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi