Son dakika gündem: İSTANBUL-KARTAL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haberleri: ALİ ABLAY KARTAL'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
ALİ ABLAY KARTAL'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda bir miktar kaçak tütün ve tütün malzemesi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Kartal'da 3 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda; adreslerde yapılan aramalarda; 63.600 adet dolu makaron 89 Kilogram kıyılmış tütün 23 Kilogram bandrolsüz tütün 228 kutu sigara 24 paket nargile tütünü 1 adet havalı makaron dolum makinesi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Baskın yapılan iş yeri zabıta görevlileri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:00
Kaynak: DHA
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