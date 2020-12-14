Son dakika... 4 ildeki organize suç örgütü operasyonu - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 Aralık'ta İstanbul, Çanakkale, Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskında silahlı suç örgütü kurma, yönetme, yağma, yağmaya teşebbüs, yağma amaçlı tehdit, kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Operasyonda 4 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, örgüt üyelerinin yağma eylemlerinde kullanmak amaçlı tedarik ettikleri değerlendirilen polis rozeti, polis basın tanıtma kartları, polis telsizi ve askeri kamuflajı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kalabalık gittikleri iş yerinde bir kişiyi darbettikleri anlar ile farklı bir kişiyi darbettikleri anları cep telefonuna kaydettikleri görüntüler ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.