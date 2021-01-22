Son dakika gündem: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu

22.01.2021 20:03
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Son dakika haber... İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 72 kişiden 26'sı tutuklandı.

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 72 kişiden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM), 15 ve 16 Ocak'ta akaryakıt sektöründeki yasa dışı faaliyetlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 220 şüpheliden 145'i, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 72 zanlıdan 26'sı tutuklanırken, biri ev hapsi olmak üzere 46 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişiye ise sağlık nedenlerinden dolayı işlem yapılmadığı ve tedavilerinin ardından adliyeye çıkarılacakları belirtildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 220 şüphelinin yakalanması için 15 ve 16 Ocak'ta İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Silici" adı verilen ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığında "Cumhuriyet tarihinin en büyüğü" olarak belirtilen operasyonda, 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla çalışma yapılmıştı.

Şüphelilerin akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek sildiği belirtilmişti.

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Akaryakıt, İstanbul, Vergi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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