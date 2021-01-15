Son dakika haber! İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Son Güncelleme: 15.01.2021 11:12

Son dakika haber... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çeşitli meslek gruplarında bulundukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 20'si, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullandıkları belirlenen ve itirafçı beyanlarında isimleri bulunan 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde 32 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında ihraç polis memuru, öğretmen, doktor, vergi müfettişi ve gümrük personelinin de bulunduğu 20 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 11'nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu - Son Dakika
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