Son dakika gündem: İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

30.03.2022 09:07
Son dakika gündem: İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin verdikleri ifadeler üzerine örgüt içinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.

İstanbul genelinde 14, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da 5 adrese düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 13 şüpheli yakalandı İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE DHKP/C OPERASYONU: 13 GÖZALTI

Cumhuriyet, İstanbul, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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