Son dakika gündem: İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 12 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheliden 37'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 25'i serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan üyelerine yönelik İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı. 5 şüpheli serbest bırakılırken, 20 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

- İstanbul