Son dakika gündem: İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul ve Mersin'de kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden ve aralarında nüfus müdürlüğü çalışanının da olduğu bir suç örgütü tespit edildi.

Söz konusu suç örgütü üyelerinin GSM operatörlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 43 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 754 bin 200 liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Suç örgütü üyelerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Firari bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Bu arada, polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında bulunan ve dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen 945 bin 700 liranın ise bloke edilmesinin sağlandığı bildirildi.