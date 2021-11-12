Üye Girişi
Son dakika gündem: İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

12.11.2021 10:05
Son dakika gündem: İstanbul merkezli

Bir son dakika haberine göre İstanbul ve Mersin'de kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

İstanbul ve Mersin'de kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddia edilen 8 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden ve aralarında nüfus müdürlüğü çalışanının da olduğu bir suç örgütü tespit edildi.

Söz konusu suç örgütü üyelerinin GSM operatörlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 43 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 754 bin 200 liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Suç örgütü üyelerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 8 kişinin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Firari bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Bu arada, polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında bulunan ve dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen 945 bin 700 liranın ise bloke edilmesinin sağlandığı bildirildi.

Dolandırıcılık, Cumhuriyet, İstanbul, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 11:02 Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak 10:59 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları 10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti 10:42 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı

Son Dakika Haberleri
11:05 İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi
10:58 "Çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" ibaresi getirildi
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı         
11:10
İsrail, İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi         
11:06
Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı Düğünde iki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile zor ayırdı         
11:01
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu         
10:52
Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak         
10:47
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
09:08
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 11:13:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement