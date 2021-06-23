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Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

23.06.2021 09:52

Son dakika haberler... İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, İstanbul merkezli Aydın ve Sivas'ta 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul, Terör, Sivas, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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