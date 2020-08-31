Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde genç kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada - Son Dakika

Şişli'de işe yetişmek için yaya geçidini kullanmak yerine yeşil ışıkta koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına motosikletli çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, çarpmanın etkisiyle takla atan kadın yere savruldu. Yaralı kadın için polis caddenin trafiğini keserken, vatandaşlar ise yardım için seferber oldu.

Kaza, önceki gün saat 10.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde iş yerine geç kalan Ayşe Melda Kır (43), yetişmek için araçlara yeşil ışık yandığı esnada koşarak yolun karşısına geçmek istedi. O esnada seyir halinde olan motosikletle seyir halinde olan Erkut Ekşi (18), yolun ortasındaki Kır'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan genç kadın ve motosikletli Ekşi, yere savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kadın koşarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor. O esnada araçlara yeşil ışık yanıyor ve motosikletli seyretmeye başlıyor. Motosikletli koşarak yolun ortasına gelen kadına çarpıyor. Kadın takla atarak yere savrulurken, motosikletli de yere düşüyor. Vatandaşlar kadının yanına koşuyor.

POLİS VE VATANDAŞLAR YARALI KADIN İÇİN SEFERBER OLDU

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaza sonrası yol ortasına savrulan Kır için mega kentin en işlek caddesini tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Çevredeki vatandaşlar da yaralı kadının başına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Kadının alnını ve elini tutan vatandaşların ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi. Boyunluk takılan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAYAN YAYA KUSURLU BULUNDU

Öte yandan olay yerindeki trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Yapılan incelemeler sonucunda yaya Ayşe Melda Kır, "Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde yayaların bu işaretlere uymaması" maddesinden asli kusurlu bulundu. Sürücü Erkut Ekşi ise ifadesi alınmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

(İHA)