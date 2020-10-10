Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı

10.10.2020 11:37

Son dakika haberler... Şişli'de alkollü bir şahıs, tekel bayii önünde duran çalışana henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırdı.

Şişli'de alkollü bir şahıs, tekel bayii önünde duran çalışana henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavganın büyümesi üzerine çıkan olayda adam toplayan taraflar, bayiinin önünde meydan kavgasına tutuştu. Kavga esnasında ise kasadan yaklaşık 20 bin lira para çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, olayda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 00.20 sıralarında Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir tekel bayiinin önünde duran çalışana alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çalışanın karşılık vermesi üzerine kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle alkollü şahıs uzaklaştırıldı ancak uzaktan tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine tekrardan tekel bayiine saldıran alkollü şahıslar, çalışanlar tarafından püskürtüldü.

TEKEL BAYİİ ÖNÜNDE MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Bunun üzerine alkollü şahıslar, cep telefonuyla arkadaşlarını arayarak adam topladı. Bayii çalışanlarının da yakınlarını çağırması üzerine toplanan kalabalık, tekrardan tekel bayiindekilere saldırdı. Karşı tarafında karşılık vermesiyle ortalığın bir anda karışıp savaş alanına döndüğü meydan kavgası meydana geldi. Kimin kime vurduğu belli olmayan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

4 KİŞİ DARP RAPORU ALARAK ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın ardından şahıslar geldikleri bir araca binerek kayıplara karıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan işyeri sahibi Hikmet Aktürk ve beraberindeki 3 kişi ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporun ardından emniyete giden 4 kişi, kendilerine saldıran şahıslar hakkında şikayette bulundu. Öte yandan olay esnasında ise bir şahıs kasadan yaklaşık 20 bin lira çalarak kayıplara karıştı.

"15-20 KİŞİ GELİP SALDIRDILAR, KASADAN 20 BİN LİRA ÇALINDI"

Olay hakkında konuşan işyeri sahibi Hikmet Aktürk, "İki sarhoş aşağıdan bağırarak geliyordu. Elemanım dışarıdaydı, gelir gelmez ona saldırdılar. Elemanda ona vurmaya çalıştı bende ona ayırmaya çalıştım. Sonra da bize vurmaya başladı. Çünkü sarhoştular kavgada yere düştüler, düşünce de kan geldi. Sonrasında telefon açtılar ve 15-20 kişi geldiler. Bizde çevremizi aradık, onlar geldi bize saldırdılar ve mekanımıza zarar verdiler. Tüm bunlar yaşanırken da hırsızlık olayı oldu. Yaklaşık 20 bin lira paramız çalındı. Kavga ederken aynı anda da hırsızlık oldu. En sonunda arabaya binip kaçtılar. Polise şikayetçi olduk, aracın plakasını da verdik. 4 kişi de darp raporu aldık. Ben 20 senedir buradayım, ilk kez böyle bir olay yaşadım. Burası Şişli İstanbul'un göbeği" dedi.

-İHA-

Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı
Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı
Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı
Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul, kavga, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: 4 yaralı - Son Dakika

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