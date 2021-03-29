Son dakika gündem: İstanbul ve Muğla'da 'Karslı Güvenler' çetesine operasyon... Borcunu ödemeyenleri silahla yaralamışlar - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul ve Muğla'da 'Karslı Güvenler' çetesine operasyon... Borcunu ödemeyenleri silahla yaralamışlar

29.03.2021 16:44
Son dakika gündem: İstanbul ve Muğla'da 'Karslı Güvenler' çetesine operasyon... Borcunu ödemeyenleri silahla yaralamışlar, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL merkezli 2 ilde 30 adrese, Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi Operasyonlarda çete lideri C.G.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL merkezli 2 ilde 30 adrese,  Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi Operasyonlarda çete lideri C.G. başta olmak üzere 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda, 6 silah, çok sayıda fişek, 2 balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi. Baskın anları polis kamerasına yansıdı. Çete üyelerinin çok sayıda esnafı tefecilikle borçlandırdıkları, borcunu ödemeyenleri silahla yaraladıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece İstanbul ve Muğla'da 30 ayrı adreste 'Karslı Güvenler' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde etkin şekilde faaliyet gösteren çetenin, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere, üye olmak, yardım etmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal veya ticareti, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak, nüfuz ticareti, tefecilik, tehdit olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemlerine karıştığı tespit edildi. Ekipler İstanbul ve Muğla'da 30 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri C.G.'nin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 tabanca, 5 şarjör, 2 pompalı tüfek, 273 değişik çaplarda fişek, 77 kartuş, 1 çelik yelek, muşta, çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi.

Bu arada çete üyelerinden olduğu tespit edilen bir kişi, tefecilikle borçlandırılan bir esnafı evinin önünde vurmak için aracında silahıyla beklerken  gözaltına alındı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Suç örgütünün tefecilikle borçlandırdığı  25 kişiyi borçlarını ödemediği gerekçesiyle silahla yaraladıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin çoğunun aynı aileden akraba olduğu belirtilirken, tefecilikle çok sayıda esnafı mağdur ederek borçlandırdıkları öğrenildi. İstanbul'da çeşitli adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda  ele geçirilen 100'den fazla çek ve senedin yaklaşık 2 milyon lira piyasa değeri olduğu belirlendi.

Operasyon anları polise kamerasına yansırken, ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika gündem: İstanbul ve Muğla'da 'Karslı Güvenler' çetesine operasyon... Borcunu ödemeyenleri silahla yaralamışlar

Ali Çağlar, İstanbul, Silah, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul ve Muğla'da 'Karslı Güvenler' çetesine operasyon... Borcunu ödemeyenleri silahla yaralamışlar - Son Dakika


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