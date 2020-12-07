İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada

07.12.2020 11:36
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İSTİKLAL Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Kaymakamlığı önünde sıra beklerken sosyal mesafe tartışması yapan iki kişi, tekme tokat birbirine girdi.

İSTİKLAL Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Kaymakamlığı önünde sıra beklerken sosyal mesafe tartışması yapan iki kişi, tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı polis ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

"TARAFLARI POLİS AYIRDI"

Olay Cuma günü Beyoğlu Kaymakamlığı önünde yaşandı. İstiklal Caddesi'nde bulunan kaymakamlıkta işlem için sıra bekleyen Abdullah Bayazıt yine sıra bekleyen Turan Yılmaz'ı "Bana fazla yaklaşma, sosyal mesafeye dikkat edelim" diye uyardı. Bu uyarıyla Abdullah Bayazıt ile Turan Yılmaz tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmada taraflar birbirini iterken kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren 2 kişinin kavgası yerde de devam etti. Kaymakamlıkta görevli polis memurunun tarafları ayırmasıyla kavga son buldu. Kavga anı ise kameraya yansıdı.

"DÜNDEN BİR ŞEYE KAFAM BOZUKTU"

Turan Yılmaz "Sıradaydım, bana 'Biraz uzak dur' dedi. Ben zaten uzaktaydım. Elini kaldırdı, 'Elinizi indirin beyefendi' dedim. Sonra vurmaya başladı, ben ona hiçbir şey yapmadım. 'Sosyal mesafe' dedi, benim dünden bir şeye kafam bozuktu, onun için tuttum ittim." dedi.

"SOSYAL MESAFE UYARISI YAPARKEN ARBEDEYLE DAHA FAZLA YAKINLAŞMAK ZORUNDA KALDIK"Abdullah Bayazıt da "Kavga sosyal mesafeyi ihlal etmekten oldu. Kaymakamlık önünde sıra bekliyordum. Polis HES kodunu sordu, onun HES kodu olmayınca sıraya geçmesini söyledim. Mesafe olarak bana çok yakın olduğu için mesafeli olması uyarısında bulundum. Sosyal mesafeli olmadığımız sürece bu virüs bizi mahvediyor. Kendisine bu uyarıyı yaptığımda o bunu yanlış anladı ve tartışmaya soktu olayı, aramızda bir arbede oldu. Daha sonra polisler ayırdı, sosyal mesafeyi koruyamamış olduk aslında. İnsanlara sosyal mesafenin önemini söylerken bunun olumsuz şekilde kavgaya dönüşmesi de aslında yapmış olduğumuz uyarıyı olumsuz hale getiriyor. Ben sosyal mesafenin korunması konusundaki hassasiyeti gösterirken, arbedeyle daha fazla yakınlaşmak zorunda kaldık" diye konuştu. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar daha sonra sırayla kaymakamlıktaki işlemlerini yaptıktan sonra buradan ayrıldı.


- İstanbul
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kavgası kamerada - Son Dakika


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