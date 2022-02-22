İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı - Son Dakika

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının, Minsk Barış Anlaşması ve uluslararası hukuku açık ihlal olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırımlarının Rusya'ya bir maliyetinin olacağını belirten Andersson, Putin'in söz konusu kararını sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Andersson, Kızılhaç'ın Ukrayna'daki çalışmalarına 2 milyon avro yardım yapacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların tüm Avrupa'yı yakından ilgilendirdiğini aktaran Andersson, "İsveç'e yönelik Rusya'dan gelecek silahlı bir tehdidi dışlayamazsınız, ancak şu anda İsveç'e karşı doğrudan bir askeri tehdit görmüyoruz." ifadelerini kullandı.