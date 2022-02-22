İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı

22.02.2022 14:34

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.

Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının, Minsk Barış Anlaşması ve uluslararası hukuku açık ihlal olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırımlarının Rusya'ya bir maliyetinin olacağını belirten Andersson, Putin'in söz konusu kararını sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Andersson, Kızılhaç'ın Ukrayna'daki çalışmalarına 2 milyon avro yardım yapacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların tüm Avrupa'yı yakından ilgilendirdiğini aktaran Andersson, "İsveç'e yönelik Rusya'dan gelecek silahlı bir tehdidi dışlayamazsınız, ancak şu anda İsveç'e karşı doğrudan bir askeri tehdit görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı
İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı
İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek Kılıçdaroğlu: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa en büyük zararı Türkiye görecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez! İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:48 Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun en yakın arkadaşını yatak odalarında cinsel ilişkiye girerken bastı
14:45 Rusya'nın Almanya ile gerçekleştirdiği Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi askıya alındı
14:40 Casusluk ve kadın avukata silahlı saldırı ile suçlanan Davut Yılmaz gözaltına alındı!
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 15:02:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç Başbakanı Andersson, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını sert şekilde kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement