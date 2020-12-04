Son dakika gündem: İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı - Son Dakika

Son dakika gündem: İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı

04.12.2020 23:47
Son dakika gündem: İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.

İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.

Federal Sağlık Dairesinden (BAG) yapılan açıklamada, 12 ülkeyle İsviçre'nin komşusu İtalya ve Avusturya'nın büyük bölümüne seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada ABD, Hırvatistan, Gürcistan, Portekiz, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Ürdün, Litvanya, Kuzey Makedonya, San Marino ve Slovenya'nın "riskli ülkeler" listesine eklendiği belirtildi.

Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.

Federal hükümet, 6 Temmuz'dan sonra listedeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak kişilerin 10 gün karantinaya alınacağını açıklamıştı.

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 382 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de şimdiye kadar toplam 344 bin 497 Kovid-19 vakası kaydedildi, 4848 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Avusturya, Hükümet, İsviçre, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı - Son Dakika


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